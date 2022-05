C’è un’altra novità in casa X Factor.

Dopo il ritorno di Fedez come giudice del talent di Sky, stavolta l’annuncio è quello di una new entry sulla sedia rossa: Ambra Angiolini, fresca di conduzione del concertone del Primo Maggio a Roma, e della partecipazione alla serie “Le Fate Ignoranti” di Ferzan Ozpetek su Disney Plus.

“È andata così – racconta l’attrice, conduttrice e speaker radiofonica 45enne -. Ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo e ad un certo punto mi hanno chiamato davvero. Ho fatto il provino come è giusto che sia, come quelli che vedrò io. Ho chiuso gli occhi e mi sono detta: vai, vai, vai”.

Dei giudici della scorsa edizione - Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika - solo il cantante degli Afterhours dovrebbe essere confermato, almeno stando alle indiscrezioni di Chi.

Almeno un altro nuovo nome, dunque, dovrebbe essere svelato nei prossimi giorni. Sarebbe quello di Dargen D’Amico, che da tempo collabora con Fedez e che all’ultimo Festival di Sanremo ha portato il pezzo diventato hit “Dove si balla”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata