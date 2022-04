Fedez torna al tavolo di X Factor dopo quattro anni. Il rapper, di recente salito suo malgrado agli onori della cronaca per un tumore “raro” che lo ha colpito, sarà uno dei giudici dell’edizione 2022 del talent show.

“Piccola sorpresa: avevo solo 23 anni e insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga”, ha annunciato in una Instagram Story. “Io non ho idea di cosa succederà nel mio futuro. E invece oggi un'idea ce l'ho. Si torna a casa. Oggi è il giorno di un nuovo debutto”.

Fedez è stato giudice di X Factor per 5 edizioni di fila tra il 2014 e il 2018, nella prima a 23 anni appena era il giudice più giovane di tutte le edizioni italiane. Si è guadagnato l’affetto del pubblico e dei concorrenti, soprattutto quelli più giovani e talentuosi.

A novembre 2020 è tornato per una serata come ospite, portando sul palco il suo singolo “Bella Storia” e presentando il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo fermi a causa della pandemia.

L’edizione 2022 di X Factor partirà a giugno con le prime audizioni, che danno il via alle lunghissime selezioni per individuare quelli che saranno i 12 protagonisti dei Live Show. La grande novità è il ritorno del pubblico in frequenza. E di Fedez, fresco di “Disumano”, il suo disco diventato numero 1 tra i più venduti in Italia, senza considerare le visualizzazioni su Youtube e gli ascolti su Spotify.

