A poche ore dalla finale di X Factor Sinnai si stringe intorno al suo eroCaddeo: «È un momento importante per la città», dice a Caffè Corretto su Radiolina con Francesca Figus la sindaca Maria Barbara Pusceddu.

In questa atmosfera di festa la memoria va inevitabilmente a quel tragico gennaio 2010 quando il papà Giorgio Caddeo morì in un incidente nel primo giorno di un nuovo lavoro come autotrasportatore. «Ricordo molto bene purtroppo ciò che è accaduto alla famiglia, io ero amministratore già in quel periodo».

La città, come ha confermato Eva Federico, la madre di Damiano, fece il possibile per aiutarli, anche con una colletta: «Ricordo la forza e la vicinanza di tutta Sinnai verso una bellissima famiglia che oggi riconosce questo legame», continua Pusceddu. «Condivido questo successo con Sinnai», ha detto più volte il 27enne e lo ha ripetuto anche ieri da Napoli.

Anche per questo quindici anni dopo «noi siamo tutti con loro». «Conosco Damiano, lo ricordo da bambino, oggi è un uomo che però conserva la semplicità, l’umiltà e il legame col proprio paese». A X Factor, sera dopo sera, «è stato un grande, bravissimo, non solo dal punto di vista musicale ma anche come persona, per il suo grande rispetto verso gli altri, l’educazione e lo studio che sta portando avanti con le sue capacità e l’aiuto della famiglia».

A Sinnai la trepidazione è tanta in attesa della diretta di stasera dalle 21 su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8: la città ha organizzato due proiezioni collettive, una al Teatro Civico e l’altra all’associazione di Protezione civile Vab Sinnai dove mamma Eva presta servizio come volontaria. Comunque vada, Pusceddu ne è certa, «Damiano ha già vinto».

© Riproduzione riservata