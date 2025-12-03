È uno degli eventi più attesi del ricco cartellone di Sassari: Destinazione Natale!, la rassegna di appuntamenti, curati dall’amministrazione comunale per la promozione della città come destinazione turistica nel periodo festivo. Il pianista e compositore francese Adrien Brandeis, uno dei principali talenti del jazz europeo, sarà in concerto nella sala Sassu del Conservatorio Canepa, venerdì alle 19. L'ingresso è gratuito.

Adrien Brandeis propone una musica originale in cui le sonorità raffinate del jazz contemporaneo incontrano l’eleganza dell’impressionismo francese e il calore dei ritmi latini. Impostosi all’attenzione della critica continentale con la vittoria nel 2018 del prestigioso LetterOne Rising Stars Jazz Award, riconoscimento destinato al miglior giovane artista jazz dell'anno, Brandeis a soli 33 anni è stato già ospitato nei principali festival del genere, dal Nice Jazz Festival a Umbria Jazz, fino al San José Jazz Festival negli Stati Uniti e Blue Club Note in Cina.

Nel concerto di venerdì al Conservatorio il pianista francese proporrà il suo ultimo progetto, "Resurgence", titolo del suo quarto lavoro discografico, che segna una nuova maturità artistica, in cui la tradizione jazzistica si fonde con la musica classica e l'impressionismo francese, senza mai abbandonare quell'identità musicale dai forti accenti latini che ha caratterizzato i suoi tre dischi precedenti.

