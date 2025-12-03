Un'amicizia ultraventennale fra due artisti di spicco, che arriva anche sui palchi della Sardegna con un progetto condiviso: dopo l'anteprima di stasera al Vecchio Mulino di Sassari, domani sarà la volta del capoluogo con "Retablos", spettacolo di Riccardo Tesi e Giua in scena al Teatro Massimo. L'appuntamento è per le 21, in una nuova data del cartellone autunnale di The Jazz Club Network con la firma di Medinsard, centro di produzione musicale di Sardegna Concerti.

"Retablos", presentato come viaggio tra canzone d'autore, repertori popolari e musica strumentale, è il concerto in duo di Riccardo Tesi – organettista e compositore fra i più innovativi a livello internazionale – e Maria Pierantoni Giua, cantautrice e chitarrista acclamata in musica e a teatro.

Entrambi con una carriera lunga e ricca di traguardi alle spalle, da oltre vent'anni portano avanti un legame non solo umano, ma anche artistico, tra collaborazioni nei rispettivi dischi e scritture a quattro mani. Con "Retablos" Tesi e Giua arrivano finalmente ad un pieno incontro dei loro percorsi artistici, unendo le sonorità folk e strumentali del primo con il cantautorato pop della seconda, in uno spettacolo che prende il suo titolo dalle piccole casse lignee contenenti figure di santi e scene di vita quotidiana, una delle più alte espressioni dell'arte tradizionale peruviana. Una "scatola magica", con cui il duo apre portali sonori e conduce gli spettatori per terre lontane.

