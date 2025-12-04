Ariete: L’impegno costante nel lavoro conduce a scalare vette più alte e porta un nuovo senso di gratificazione.

Toro: Il buon umore esalta la creatività e l’armonia nel rapporto di coppia. Cercate di mantenere questa rotta!

Gemelli: Apprezzando le piccole cose, anche le difficoltà quotidiane diventano più leggere e facili da affrontare.

Cancro: Se state vivendo una storia lunga e complicata, fermatevi e prendete tempo per guardarvi dentro.

Leone: Un dialogo con un superiore potrebbe aiutarvi nel percorso di crescita lavorativa. Fatene tesoro.

Vergine: Il discorso economico è sempre un tasto dolente, ma il momento è positivo anche da quel punto di vista.

Bilancia: La ritrovata tranquillità vi dà l’energia per affrontare gli impegni odierni senza perdere la pazienza.

Scorpione: Una situazione potrebbe mettervi in imbarazzo: agire con diplomazia è il miglior modo per uscirne.

Sagittario: La carriera sembra essere in discesa, ma è importante valutare a fondo quali siano i desideri e le esigenze.

Capricorno: Accettando una relazione priva di stimoli, si mortifica il proprio ego e si danneggia anche il partner.

Acquario: Non è facile sentirsi in sintonia con gli altri se non si accolgono le critiche. Mettetevi in discussione.

Pesci: Siate più selettivi nella scelta di un possibile rapporto sentimentale. Riflettete bene su tutte le implicazioni.

© Riproduzione riservata