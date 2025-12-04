Cosa dicono le stelle per il 4 dicembreLa giornata segno per segno
Ariete: L’impegno costante nel lavoro conduce a scalare vette più alte e porta un nuovo senso di gratificazione.
Toro: Il buon umore esalta la creatività e l’armonia nel rapporto di coppia. Cercate di mantenere questa rotta!
Gemelli: Apprezzando le piccole cose, anche le difficoltà quotidiane diventano più leggere e facili da affrontare.
Cancro: Se state vivendo una storia lunga e complicata, fermatevi e prendete tempo per guardarvi dentro.
Leone: Un dialogo con un superiore potrebbe aiutarvi nel percorso di crescita lavorativa. Fatene tesoro.
Vergine: Il discorso economico è sempre un tasto dolente, ma il momento è positivo anche da quel punto di vista.
Bilancia: La ritrovata tranquillità vi dà l’energia per affrontare gli impegni odierni senza perdere la pazienza.
Scorpione: Una situazione potrebbe mettervi in imbarazzo: agire con diplomazia è il miglior modo per uscirne.
Sagittario: La carriera sembra essere in discesa, ma è importante valutare a fondo quali siano i desideri e le esigenze.
Capricorno: Accettando una relazione priva di stimoli, si mortifica il proprio ego e si danneggia anche il partner.
Acquario: Non è facile sentirsi in sintonia con gli altri se non si accolgono le critiche. Mettetevi in discussione.
Pesci: Siate più selettivi nella scelta di un possibile rapporto sentimentale. Riflettete bene su tutte le implicazioni.