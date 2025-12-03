Dopo settimane di indiscrezioni e attesa, finalmente è stato ufficializzato: Fedez sarà a Oristano per il brindisi di Capodanno.

«Vogliamo regalare alla città un Capodanno memorabile – dichiara il sindaco Massimiliano Sanna – e l’arrivo di un artista come Fedez, capace di richiamare migliaia di persone, conferma la qualità e l’ambizione del nostro programma».

L’artista si esibirà in piazza Roma, location che potrà ospitare massimo 4mila persone, e "La sua presenza a Oristano rende il concertone di San Silvestro uno dei principali appuntamenti musicali dell’isola per la notte del 31 dicembre - sottolineano dal Palazzo degli Scolopi -Il concerto offrirà al pubblico una selezione dei brani più amati dell’artista, in uno show pensato per accompagnare cittadini e visitatori fino al countdown di mezzanotte, per inaugurare insieme l’arrivo del nuovo anno". L’evento, la cui gestione è stata affidata alla società Ama Produzioni, è gratuito e aperto a tutti, " e rientra nel programma delle manifestazioni di fine anno promosse dall’Amministrazione comunale, che punta a rendere Oristano un punto di riferimento nella scena degli eventi di fine anno>. Il Comune nei giorni scorsi ha ufficializzato la delibera con la quale si versavano 154mila euro per l’organizzazione dell’evento e il cachet dell’artista. “Il Capodanno con Fedez è un’occasione straordinaria anche per il turismo - sottolinea l’Assessore al Turismo Simone Prevete -. Ci aspettiamo un significativo afflusso di visitatori, con ricadute positive su accoglienza, ristorazione e attività commerciali. Stiamo lavorando affinché la serata diventi un vero volano di promozione per la città”. “L’obiettivo è offrire uno spettacolo di altissimo livello, capace di coinvolgere pubblici diversi e di valorizzare la piazza principale della città - afferma l’Assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi -. Questo concerto rappresenta un segnale forte: Oristano vuole essere grande protagonista nella programmazione musicale della Sardegna”.

© Riproduzione riservata