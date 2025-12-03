Nuovi appuntamenti nell'ambito della sesta edizione del festival di letteratura Mondo Eco, dedicato alla Sostenibilità Ecologica, Sociale e Culturale, organizzato da Il Crogiuolo con la direzione artistica di Rita Atzeri. Giovedì 4 dicembre, a Cagliari al Lazzaretto di Sant’Elia, la rassegna ricorda Pier Paolo Pasolini, uno degli intellettuali italiani più importanti: poeta, romanziere, critico, polemista, autore teatrale, sceneggiatore e regista cinematografico.

Alle 19.30 lo scrittore Paolo Massari - ricercatore in Italianistica alla Sapienza di Roma - parlerà del suo libro “La vacanza degli intellettuali. Pasolini, Moravia e il Circolo di Sabaudia” (Utet, 2025) in dialogo con il giornalista e scrittore Massimiliano Messina.

La mattina, alle 12, Massari incontra gli studenti delle terze della scuola media “Leopardi” di Pirri, per parlare del suo libro e di Pasolini nel cinquantesimo dalla sua scomparsa.

«Ho scelto Sabaudia come luogo dello spirito per i miei riposi forzati e le mie ansie di lavori futuri, sogni furiosi che mi tengono ancorato al mondo». Con queste parole Pasolini raccontava il suo rapporto con Sabaudia, dove insieme ad Alberto Moravia aveva comprato una casa.

A seguire, alle 20.30, il recital “Il sogno di una cosa. Cinquant’anni dopo, Pasolini”, a cura di Massimiliano Messina, con Mario Faticoni e Rita Atzeri (assistenza tecnica di Mario Pierno), realizzato in collaborazione con la Cineteca Sarda. Una sorta di “docu-reading”, che evoca nel titolo il primo romanzo dello scrittore bolognese, con le letture di Faticoni e Atzeri (Messina ha selezionato, e “cucito”, i testi, le immagini - montate da Vincenzo Rodi - e le musiche).

Seminario sul libro di Saito Kohei

Sempre il 4 dicembre, alle 18.30, in collaborazione con l’Associazione Antonio Gramsci, Vittorio Pelligra, docente di Politica Economica all’Università di Cagliari, e Fabio Angei, dottorando in Scienze Economiche e collaboratore del Crenos, terranno un seminario sul libro del filosofo giapponese Saito Kohei, “Il capitale nell’Antropocene” (Einaudi, 2024).

Coordina Laura Stochino, insegnante di storia e filosofia e responsabile per la didattica per l’Istituto sardo per la storia dell’antifascismo e della società contemporanea (anche in streaming, con traduzione in Lis di Luciana Ledda).

© Riproduzione riservata