Un'atmosfera carica di elettricità che da Napoli, pronta a ospitare per la seconda volta la finale di X Factor in esterna, arriva fino a Sinnai, casa del talento che ha più brillato in questa edizione. E nella trepidazione eroCaddeo, 27 anni, a poche ore dallo show di Piazza del Plebiscito, gioca la carta dell'autoironia.

Lanciato nella tonnara dei giornalisti radunati nel Comune di Napoli, saluta educatamente, esita, risponde a voce bassa, poi si lascia andare e strega la sala stampa: «Cosa mi auguro una volta uscito da qui? Continuare a lavorare per potermi comprare un panino e magari pagare l'affitto». E, a mo’ di portafortuna, accenna qualche nota di No potho reposare solo per i microfoni di Radiolina, dal cui Contest nel 2021 tutto ebbe inizio.

L'ansia si taglia a fette per l'ultimo atto dello show Sky Original prodotto da Fremantle, in diretta domani dalle 21 su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8. Tutti i giudici sono in gara: con eroCaddeo il suo mentore Achille Lauro, e poi Delia della squadra di Jake La Furia, l'"underdog" Rob con Paola Iezzi e PierC sostenuto da Francesco Gabbani.

Se i finalisti (spinti fin qui da oltre venti milioni di voti) si vogliono bene per davvero, ed è evidente dagli abbracci e dal continuo sostegno, non si può dire lo stesso dei giudici. Screzi e frecciatine nell'ultima semifinale tra Gabbani e Lauro, addirittura un fuorionda dell'ex vincitore di Sanremo («Mi dovete tenere stasera») con Jake che lo calma «Lauro è un mestierante, ci sono già passato...». Nella conferenza stampa della vigilia però non ne vogliono sapere: «Siamo amici, solo scaramucce montate ad arte».

Gabbani si lancia in una gag col segnaposto di eroCaddeo e anche Lauro glissa e si dedica anima e corpo ai quattro talenti: «Se c’è un merito che abbiamo – dice – è quello di aver preservato il loro dna. Sono stati incredibili, serata dopo serata, devono capire che sono quattro persone arrivate fino alla fine tra tantissime altre. Da qui inizia il percorso, un piccolo tassello della propria carriera da cui partire. Non c’è niente da fare, in questo campo bisogna lavorare sodo. Vince chi resiste».

Con due super ospiti (Laura Pausini e Jason Derulo), tre manche, decine di ballerini e mille metri quadri di palco in una delle piazze più belle d’Italia, sarà un grande spettacolo che neanche la pioggia potrà rovinare. A Sinnai ci saranno due proiezioni, una al Teatro Civico e l’altra al Vab Sinnai, dove Eva Federico, mamma di Damiano Caddeo, presta servizio come volontaria. Lei intanto si prepara a partire con la primogenita Morena, assieme ad altri sei concittadini: «Saremo lì con striscioni e bandiere».

