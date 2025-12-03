Il gruppo vocale “Laeti Cantores” e il coro “Musica Viva” diretti da Giovanni Schirra e Maria Paola Nonne, saranno i protagonisti della serata musicale in programma domenica 7 dicembre alle 20.15 nella Cattedrale romanica di San Pantaleo.

Il concerto “In Memoriam”, organizzato dal Museo Dart-Casa Falconieri, è dedicato a Manuela Giovannini, violoncellista di fama internazionale, docente e divulgatrice scomparsa nel 2019 a causa di una grave malattia. Saranno eseguiti brani di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Zoltan Kodaly, Claudio Monteverdi, Antonio Sanna e Franz Joseph Haydn. Ingresso gratuito.

© Riproduzione riservata