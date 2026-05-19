Sinnai, trasferta in Lombardia per il Coro Polifonico SegossiniL’ensemble sarà ospite a Cremeno per la rassegna “La montagna canta”
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Trasferta in Lombardia del Coro Polifonico Segossini di Sinnai, ospite del coro Valsassina di Cremeno (Lecco) in occasione della XXII edizione della rassegna corale “La montagna canta” che si terrà il 23 maggio.
La trasferta rappresenterà un momento significativo per il coro di Sinnai che ambisce a condividere la propria musica col coro di Valsassina e con il pubblico di Cremeno. Una manifestazione molta attesa.
Il coro polifonico Segossini è da anni impegnato in esibizioni nell'isola e nel Continente, portando nella penisola le voci le tradizioni della Sardegna.