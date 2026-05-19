Sodalizio artistico e familiare quello protagonista sabato alle 18.30 nella Biblioteca Francescana di Santa Maria di Betlem a Sassari. Luciano Pompilio è chitarrista di fama internazionale, la figlia Giusy Pompilio è soprano che sta facendosi apprezzare.

Il concerto ha per titolo “Las lágrimas de amor y popular anime” e si inserisce nel cartellone della III edizione del “Festival Internazionale Contrasti” organizzato dall’associazione Contrapunctum e diretto da Laura Cocco. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

«Sarà un’occasione preziosa per il pubblico di vivere da vicino un’esperienza musicale autentica, in cui la qualità artistica incontra la forza comunicativa dell’esecuzione dal vivo – ha affermato Laura Cocco –. L’appuntamento si preannuncia come un viaggio musicale di grande intensità, capace di coniugare virtuosismo strumentale ed espressività vocale, in un contesto di rara suggestione».

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