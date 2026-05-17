Dal susseguirsi di indiscrezioni sul web alle prime foto provenienti dai luoghi delle riprese, “The Batman 2” continua a mantenere altissime le aspettative e a imporsi tra i titoli più attesi del prossimo anno. Con data d’uscita fissata al 1° ottobre e diretto ancora una volta dal geniale Matt Reeves, il cinecomic ha da poco ultimato le fasi di pre-produzione, dopo un periodo piuttosto turbolento segnato da ritardi e rimaneggiamenti della sceneggiatura, oltre che dalle tempistiche necessarie per completare un cast all’altezza del prequel.

Con Robert Pattinson di ritorno nei panni dell’Uomo Pipistrello, il sequel potrà contare - accanto a volti già noti come Colin Farrell e Jeffrey Wright – anche sul contributo di Sebastian Stan e Scarlett Johansson, oltre che su nuove apparizioni ancora avvolte dal più stretto riserbo. Dalle ultime speculazioni, il film sembrerebbe essersi ispirato al filone narrativo della “Corte dei Gufi”, una potente organizzazione nata allo scopo di governare Gotham nell’ombra. A suggerirlo sarebbe, in particolare, il titolo provvisorio del film: “Semper vigilans”, che, secondo alcuni, alluderebbe chiaramente alla suddetta società segreta.

Nel frattempo, durante le riprese attualmente in corso a Londra, hanno suscitato ulteriore interesse le prime foto della Batmobile diffuse dal set e pubblicate su X dallo stesso Reeves. Dai dettagli emersi, è stata notata un’ambientazione notturna e innevata, oltre alla presenza di pneumatici da neve sulla vettura. Un elemento che ha subito riportato alla mente, soprattutto dei fan più appassionati, il personaggio di Mr. Freeze: storico antagonista di Batman, dotato di una tuta criogenica e capace di neutralizzare i nemici grazie al suo raggio congelante. Tra i numerosi commenti seguiti alla pubblicazione delle immagini, qualcuno ha anche ipotizzato il coinvolgimento di Mads Mikkelsen nei panni del glaciale villain. Una possibilità che, tuttavia, resta ancora legata alla mera speculazione, poiché la produzione non ha ancora confermato né smentito l’inserimento del personaggio.

Rimane invece ancora incerto l’eventuale ritorno di Barry Keoghan nei panni del Joker, già apparso nella breve clip diffusa online poco dopo l’uscita del primo “The Batman”. In una recente intervista a Wired, l’attore ha precisato di non considerare quella scena un semplice contenuto aggiuntivo, bensì un vero e proprio momento in diretta continuità con il lungometraggio: «È stata tolta dal film, ma esiste ancora perché, sapete, è uscita dopo la pellicola, il che secondo me è stato un momento piuttosto piacevole».

Per quanto riguarda il suo possibile ritorno in “The Batman 2”, la star ha preferito mantenere ancora una volta la più totale riservatezza: «Non posso rispondere sinceramente. Non posso parlarne». E, a proposito della tendenza a interpretare personaggi tormentati e instabili, ha aggiunto: «Penso di interpretare semplicemente dei personaggi, che poi finiscono per diventare strani perché sono io a interpretarli».

Un altro attore già apparso nel primo film e felicemente confermato anche nel sequel è il celebre Andy Serkis, nuovamente nei panni di Alfred Pennyworth, fidato braccio destro di Bruce Wayne. Rassicurando i fan sulla propria partecipazione, nonostante gli altri impegni che lo attendono - tra cui soprattutto il prossimo “Il Signore degli Anelli: The Hunt For Gollum” - l’attore ha dichiarato: «Sono un po' impegnato in questo momento... ma entro la fine dell'anno ci sarò». Svelando inoltre qualche ulteriore dettaglio sul tono del film, ha confermato che «sarà molto emotivo» e, parlando del rapporto tra Batman e Alfred, ha aggiunto: «È una relazione molto vicina, leggermente in contrasto, ma bellissima».

Come se non bastasse, non mancano gli aggiornamenti sulle sessioni di allenamento che stanno attualmente impegnando Sebastian Stan. Nei panni del carismatico villain Harvey Dent/Due facce, l’attore sarebbe coinvolto in un intenso programma di preparazione fisica, come rivelato in un recente video pubblicato dal personal trainer Jason Walsh. Entusiasta di prendere parte al progetto e di collaborare con Stan, ha scritto: «Non posso spiegare quanto siamo entusiasti nell'allenare Sebastian per Batman. Sarà epico! Sebastian è uno dei clienti più gentili con cui io abbia mai avuto l'opportunità di lavorare».

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