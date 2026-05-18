Lorenzo Salvetti è il vincitore della 25esima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 che con quasi 3,5 milioni di spettatori ieri sera ha fatto segnare il record stagionale.

Quinto posto per Angie: la cantante di Uta è riuscita comunque a lasciare il segno conquistando il Premio delle Radio, riconoscimento assegnato dai network radiofonici e dagli ascoltatori alla voce e al brano considerati più forti in ottica airplay. Un premio che anticipa il vero banco di prova fuori dal talent: il successo discografico. Pur fermandosi ai piedi del podio, Angelica Ibba è stata una delle concorrenti più seguite, plasmando un’identità precisa tra pop emotivo e sonorità urban.

Salvetti, cresciuto musicalmente tra studio del pianoforte, canto e musical (oltre ad aver studiato canto barocco), in finale ha battuto il ballerino Alessio Di Ponzio, considerato uno dei favoriti della vigilia, ribaltando i pronostici grazie al televoto del pubblico. «È stato tutto così improvviso, inaspettato. Sono entrato nella scuola con tante paure e tanti dubbi e non mi aspettavo di arrivare fino a qua: è stata un'esperienza unica», racconta: «Amici si può spiegare solo se lo vivi. Ti fa piangere, ridere, arrabbiare. Ma io ho fatto la mia strada».

Nel 2024 - appena 16enne - il 18enne della provincia di Verona era arrivato in finale a X Factor nella squadra di Achille Lauro, ma la vittoria gli era sfuggita. Giustificati quindi dubbi e paure. «Amici è stata una rinascita», confida. Difficile fare paragoni però. «Sono due cose diverse. Diciamo che intraprendere di nuovo un percorso del genere è stato importante, mi sono rimesso in gioco anche se avevo paura di non essere all'altezza, di uscire subito». Sfida dopo sfida, esibizione dopo esibizione, Lorenzo (nella squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini) si è guadagnato la fiducia dei professori, della giuria, ma - cosa più importante - del pubblico che ieri gli ha tributato il premio finale del valore di 150mila euro (e anche il Premio Spotify Singles). «Credo che a piacere sia stata la mia semplicità, la mia genuinità e magari il mio modo di cantare».

Nel corso del programma ha pubblicato tre inediti: Stupida Vita (che dà il titolo all'Ep in uscita il 22 maggio), Prima di te e dopo, Dimmelo tu. E ora? «Oltre a fare tanta musica, non succede niente, a parte il fatto che sono molto più contento. Rimango io, con un bagaglio pesante alle spalle, ma rimango sempre io ».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata