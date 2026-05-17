Filming Italy Sardegna nona edizione. Il Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 18 giugno al Notorious di piazza L’Unione Sarda a Cagliari e dal 25 al 28 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula, è stato presentato ieri a Cannes.

La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo.

Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di presentare, nella straordinaria cornice del Festival di Cannes, la nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, un appuntamento che negli anni è cresciuto fino a diventare un importante punto di incontro internazionale tra cinema, televisione, cultura e musica. Anche quest’anno il festival porterà in Sardegna grandi protagonisti del panorama artistico mondiale e tante novità che testimoniano la volontà di continuare a innovare e a creare occasioni di dialogo tra artisti, pubblico e nuove generazioni».

Le primedonne

Madrina di questa edizione sarà Clara, artista amatissima dal pubblico e simbolo di una nuova generazione di talenti, volto di “Mare Fuori” e cantante, mentre Micaela Ramazzotti sarà l’ambasciatrice del Festival, «portando la sua esperienza artistica al centro di questa edizione». Attrice di grande talento e personalità, è una delle interpreti più apprezzate e versatili del panorama cinematografico italiano contemporaneo. Dotata di straordinaria sensibilità artistica e di una presenza scenica autentica e intensa, nel corso della sua carriera ha conquistato pubblico e critica grazie a interpretazioni profonde, eleganti e ricche di umanità.

Gli ospiti

Svela ancora Tiziana Rocca: «Tra gli ospiti internazionali avremo l’onore di accogliere un’autentica leggenda del cinema mondiale come Harvey Keitel, la cui presenza rappresenta per noi motivo di grande prestigio e orgoglio». Una delle figure più autorevoli e magnetiche del cinema internazionale, Harvey Keitel sarà il presidente onorario del Festival. Nel corso della sua carriera ha dato vita a personaggi indimenticabili, collaborando con alcuni dei più grandi registi del panorama mondiale e lasciando un segno profondo nella storia del cinema contemporaneo.

La giuria della sezione cortometraggi sarà presieduta dalla straordinaria Elsa Zylberstein, già Premio César, e composta da James Franco, Samuel Arnold, Rosa Diletta Rossi e Ilenia Pastorelli, oltre al professore Massimo Arcangeli, Stefano Arduini, Andrea Minuz, Christian Uva».

Gli studenti

Il Filming Italy Sardegna - In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il professore Massimo Arcangeli, si conferma un appuntamento molto atteso, in quanto offre ai giovani studenti la possibilità di cimentarsi con il mondo del cinema e di promuovere grazie al Festival i provi lavori in Italia ma anche negli Stati Uniti. I corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies e presentati al pubblico americano in occasione del Filming Italy – Los Angeles.

Inoltre, in collaborazione con Enel verrà consegnato un premio speciale a un cortometraggio incentrato sulle tematiche dell’ambiente e dell’ecologia; in collaborazione con Festina, invece, verrà premiato il miglior corto che abbia come tematica centrale il tempo. In questa edizione insieme a Rai Cinema è stato istituito il premio speciale “Premio Miglior Corto Universitario” nell'ambito del progetto “Studenti in Corto”. L'iniziativa offre una vetrina nazionale ai migliori cortometraggi realizzati da studenti di università e scuole di cinema italiane, favorendo il dialogo tra formazione, industria audiovisiva e nuovi linguaggi creativi.

Le pellicole

Ancora in via di definizione il ricco programma, che vanterà oltre 50 titoli, molti dei quali in anteprima, tra film internazionali, italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi, e il ricercato parterre di ospiti che arriverà in Sardegna da tutto il mondo. Tra le prime conferme: l’attrice statunitense, protagonista di numerose serie televisive di successo come “Shadowhunters” e “Arrow”, Katherine McNamara; e l’attrice Sveva Alviti, che presenterà il suo nuovo film “Other Side of Fame”.

(red. spett.)

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