Ormai tornato pienamente attivo sui set cinematografici, soprattutto dopo la vittoria dell’Oscar come migliore attore protagonista per “The Whale”, Brendan Fraser è finalmente pronto a riesumare le saghe che hanno segnato la sua fortuna fin dagli esordi e che, ancora oggi, lo legano a personaggi indimenticabili, immediatamente riconoscibili tanto dai patiti di cinema quanto dal pubblico occasionale.

Preparandoci a un evento sorprendente, la star si appresta a tornare nei panni dell’impavido Rick O'Connell in “La Mummia 4”: sequel di una saga iconica dei primi anni Duemila che, fin dal primo capitolo uscito nel 1999, ha consolidato un seguito di fedelissimi grazie al suo irresistibile mix di horror fantasy, avventura e - non da ultimo - una spiccata componente umoristica.

Grazie a un successo al botteghino a dir poco inaspettato per il primo film, la saga ha rapidamente dato vita ai successivi capitoli “La Mummia: Il Ritorno” e “La Mummia: La tomba dell’imperatore Dragone”, oltre allo spin-off “Il Re Scorpione” - prequel della trilogia originale - e a una serie animata interamente dedicata al franchise. Il fenomeno de “La Mummia” ha resistito nel tempo perfino al discusso reboot del 2017, rivelatosi un clamoroso flop commerciale e una scommessa poco riuscita per Tom Cruise, priva di quel carisma che anni prima aveva reso Fraser assolutamente irresistibile.

A far sobbalzare ulteriormente i fan è stata anche la conferma, da parte di Universal Pictures, del ritorno di Rachel Weisz, protagonista femminile nei panni dell’egittologa Evelyn Carnahan. Come confermato da Variety a inizio anno, “La Mummia 4” è previsto nelle sale per il 19 maggio 2028; nel frattempo, si attendono soprattutto le prime rivelazioni sulla trama, ancora avvolta nella più totale segretezza.

A occuparsi della sceneggiatura è stato David Coggeshall - noto anche per aver collaborato a progetti come “Orphan: First Kill” - e, stando alle attuali indiscrezioni, il progetto consisterà in un sequel diretto del primo film, scollegato quindi dagli eventi narrati nei capitoli successivi. Tra le ragioni che avrebbero convinto Brendan Fraser e Rachele Weisz a tornare nel franchise dopo venticinque anni vi sarebbe anche il coinvolgimento alla regia di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, meglio conosciuti come “Radio Silence” e ricordati soprattutto per aver diretto “Scream” e “Scream VI”.

Dall’ultima intervista del duo a Entertainment Weekly emerge come “La Mummia 4” sia un progetto sul quale i cineasti ripongono aspettative altissime e come la qualità della sceneggiatura sia stata altrettanto determinante nel convincere i vecchi protagonisti a tornare nel franchise: «È davvero, davvero bello, spaventoso e travolgente, è fantastico. Non credo che Brendan e Rachel si sarebbero impegnati a meno che non amassero la sceneggiatura, ma quello che hanno letto gli è piaciuto molto. È una bella sceneggiatura. Sarà divertente realizzarla».

Dopo un primo prototipo del film, cancellato nel 2012 a causa dei risultati deludenti de “La tomba dell’imperatore Dragone”, è stato necessario attendere tempi migliori e una storia all’altezza del passato prima di credere davvero nella realizzabilità del progetto: «Abbiamo incontrato Dave Coggeshall, lo sceneggiatore, per preparare un pitch. Siamo in questo settore da abbastanza tempo per sapere che nulla è reale finché non è molto, molto reale. È tutto ipotetico, ed è fantastico dare energia a idee davvero meravigliose, ma abbiamo imparato a non farci la bocca, perché è facile rimanere con il cuore spezzato […] La sceneggiatura ha tutto il cuore e il carattere che si potrebbero sperare».

Nella speranza di rievocare gli antichi fasti della saga, Fraser è attualmente impegnato in intense sessioni di allenamento, determinato a ritrovare la forma fisica ideale per il ruolo, anche in considerazione dei suoi cinquantasette anni. Ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha dichiarato a proposito del progetto: «Beh, rimetteremo insieme la banda. È l'unico modo per farlo. Quindi, daremo al pubblico quello che ci ha chiesto a gran voce negli ultimi vent'anni e passa».

E, confessando di aver atteso questo momento per molto tempo, ha aggiunto: «Per un lungo periodo ho nutrito speranze, poi ho pensato: non so se lo faranno. Poi sono usciti altri film de La Mummia. Ma quello che faremo è tornare in sella, tornare sui luoghi che ben conoscete... forse dovrei smettere di parlare perché non voglio svelare tutto. Vi chiedo di augurarmi buona fortuna. Sto facendo del mio meglio per rimettere in sesto questo rottame di 57 anni!».

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