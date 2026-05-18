Adesso è ufficiale: la star del Gala Night 2026 del Cala di Volpe è Katy Perry. La cantante americana si esibirà sul palco dell’hotel icona della Costa Smeralda, di proprietà di Smeralda Holding, il 12 agosto nel concerto dell’appuntamento clou della stagione estiva. Una presenza che consacra ancora una volta il Cala di Volpe come simbolo globale di eccellenza, glamour e lifestyle internazionale.

Il live si inserisce in un evento dove spettacolo, eleganza e mondanità si incontrano. Caratterizzata da una raffinata cena di gala, scenografie immersive e un programma di performance artistiche pensate per sorprendere gli ospiti, la serata culminerà nell’esibizione di Katy Perry, una delle più celebri icone del pop internazionale.

Dopo Jennifer Lopez lo scorso anno e Mariah Carey nel 2024, per accendere le luci sul Cala di Volpe Marriott International ha scelto un’altra star assoluta, che arriverà in Sardegna con le sue celebri hit e coreografie per un’altra una notte destinata a lasciare il segno.

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