«Cari tutti. Dopo tanti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Aqua come band dal vivo».

Comincia così il post con cui la band danese da 33 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, diventata famosa negli anni Novanta con la hit “Barbie Girl”, annuncia lo scioglimento: «Gli Aqua sono stati una parte importantissima delle nostre vite e insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere più di quanto avessimo mai osato sognare. Abbiamo girato il mondo innumerevoli volte, incontrato tantissime persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo sempre con noi».

«Quando si sta insieme per così tanto tempo – continuano – si impara anche quando è il momento di proteggere ciò che si è creato insieme. Per noi, questo ci sembra il momento giusto per dire addio, finché i ricordi sono ancora vivi e finché l'amore per la musica, la storia e l'uno per l'altro rimane intatto. Dal profondo dei nostri cuori: grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio negli ultimi 30 anni. Grazie per l'amore, l'energia, il supporto e per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. Da ora in poi solo amore e gratitudine».

«Amore infinito», concludono Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted.

Nati in Danimarca alla fine degli anni ’80 sotto il nome di Joyspeed assieme a Claus Norreen, che ha lasciato la band nel 2016, nel 1996 presero il nome Aqua, con il quale hanno sbancato un anno dopo grazie alla hit mondiale “Barbie Girl”, inclusa nel loro album di debutto, “Aquarium”. Tra gli altri brani famosi anche “My Oh My”, “Doctor Jones”, “Lollipop (Candyman)”, “Cartoon Heroes” e “Around the World”. Dopo una prima separazione si sono riuniti nel 2007, pubblicando due anni dopo la raccolta “Greatest Hits”. Nel 2011 tornano ancora una volta sulle scene con la pubblicazione del singolo “How R U Doin?”, a cui segue il terzo disco di inediti del gruppo, “Megalomania”. Negli ultimi anni hanno girato il mondo con i loro concerti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata