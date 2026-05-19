Tante influenze musicali per un album d'esordio che cerca l'equilibrio tra azzardo e misura. Venerdì verrà pubblicato “Quadri di Quartiere” primo disco del Barranco quartet, la formazione guidata dal batterista Luca Deriu. Si tratta di dieci brani originali composti da Battista Giordano (chittara e piano) e Luca Deriu (batteria), con testi di Pina Muroni (voce) e l’ingegno ritmico di Mauro Dore (basso).

Barranco (burrone) è un quartiere di Lima, in Perù, affascinante per la sua atmosfera bohémien, l’intensa vita notturna, dove le case sono appollaiate su un dirupo che domina una bellissima spiaggia sabbiosa. La musica nasce dall’incontro tra stili anche molto diversi, ma che trovano un filo conduttore nell’identità sonora e nell’ottima e tonica interpretazione dei quattro componenti. Ospite in due tracce il Coro Ortobene che impreziosisce il sound col suo caratteristico timbro vocale.

Il viaggio musicale attraversa sonorità latine, come il tango e la bossa nova, influenze afroamericane di chiara matrice jazzistica, fino alla musica colta europea, il tutto valorizzato da testi in cinque lingue: italiano, spagnolo, francese, inglese e sardo. Fresche, spumeggianti e sorprendenti le tre composizioni di Luca Deriu; belle e rafforzate da stratificazioni colte, le sette composizioni di Battista Giordano che si concede un salto indietro nel tempo in omaggio alla passione giovanile del jazz. L’autrice dei testi Pina Muroni regala luminose invenzioni che contribuiscono a confezionare questo abito di alta sartoria.

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