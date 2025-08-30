A Settembre riapre il “Canepa” di Sassari e riparte la rassegna I mercoledì del Conservatorio, ospitata nella sala Sassu. Il 3 settembre alle 19 sarà protagonista il Trio Auralis, formato dagli allievi Eleonora Denegri (flauto), Riccardo Di Ciccio (fagotto) e Walter Masala (pianoforte).

Il trio eseguirà la Sonata in do maggiore di François Devienne, il Trio in sol maggiore WoO 37 di Ludwig van Beethoven e la Ballade in fa maggiore op. 37 di Charles Lefebvre.

Il 5 settembre alle 19 ancora in sala Sassu è in programma un concerto per due pianoforti con il Duo Nettuno, composto da Fabio Arru e Francesco Miscera. Il concerto, intitolato “Quadri russi”, è dedicato completamente al compositore Sergej Rachmaninov e prevede l’esecuzione della Rapsodia russa in mi minore, della Suite n. 1 “Fantasie-Tableaux in sol minore op. 5 e della Suite n. 2 in do maggiore op. 17.

