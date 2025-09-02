Sassari, al via il Festival Nessun DormaCinque serate con la musica lirica e la cultura nel Palazzo di Città
Dopo il successo della prima edizione a Stintino, il Festival Nessun Dorma firmato Ars Aurelia approda a Sassari con quattro eventi musicali a Palazzo di Città.
Aprirà la manifestazione un'anteprima speciale sabato alle 19.30 nel Villino Ricci. In programma una sorta di flash mob musicale con Laura Cocco alla tromba e Marco Carta alla chitarra.
I concerti del Civico- Sabato 13 settembre alle 20 “L’altra storia del bello” presentata dallo storico dell’arte Maurizio Vanni e gli attori Francesca Arcadu, Carlo Massei, Francesca Murtula, Luigi Sias, accompagnati da Luca Carta Mantiglia al violoncello e Daniela Gonzalez al pianoforte.
Il 20 settembre spazio alla lirca con il soprano Daniela Cappiello e il tenore Mauro Secci, accompagnati dal pianista Marco Schirru. Il 27 settembre serata dedicata a Clara Wieck Schumann, con l’esibizione del soprano Chiara Cabras insieme al pianista Jakob Schroeder.
Chiusura il 14 ottobre con il baritono Francesco Auriemma, il basso-baritono Francesco Abis, il pianista Jakob Schroeder e lo storyteller Andrea Parissi.