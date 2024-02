Scoppia il caso John Travolta, dopo la «terrificante gag» di ieri sera, quando davanti all’Aristonello la super star internazionale è stata costretta a fare il Ballo del qua qua.

Impietoso lo stesso Fiorello nel Dopo Festival, che ha ammesso che il risultato è stata una figuraccia terribile: «Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà più tornare in Italia».

Ma scherzarci su forse non basta.

La clip del famigerato ballo è scomparsa da RaiPlay: John Travolta non ha firmato la liberatoria e le immagini non potranno essere mai più trasmesse dalla Rai.

Ed è un caso anche l’ombra della pubblicità occulta: Travolta è testimonial di U-Power, azienda con base a Monza che produce scarpe come quelle che ha indossato ieri. L’attore sarebbe stato pagato un milione di euro per l’ospitata dall’azienda stessa («Un errore mostrare il logo delle scarpe e non mettere lo scotch», dice la Rai) mentre la Rai gli avrebbe offerto un rimborso spese.

«Nessun tranello a John Travolta»: garantisce Amadeus in conferenza stampa. «Sapeva esattamente tutto. Fa parte della storia della grande comicità e ironia far fare all’ospite qualcosa di simpatico. Per me è stato molto divertente».

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata