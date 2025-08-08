Svaligiata la villa di Rosario Fiorello a Roma: i ladri hanno portato via gioielli, orologi e altri oggetti di grande valore per un valore complessivo che supera i 300mila euro.

In casa a quanto si apprende non c'era nessuno: la famiglia dello showman - come riferisce il Messaggero - era fuori Roma, ad accorgersi del furto sarebbe stata la donna di servizio che aveva in consegna le chiavi dell'abitazione e che, trovata la casa a soqquadro, ha chiamato prima la polizia e poi i proprietari.

Ad agire una banda esperta, secondo l'ipotesi della polizia che sta svolgendo le indagini. Entrati nella villa attraverso una porta finestra, una volta disinserito l'allarme, i ladri avrebbero usato guanti di lattice per non lasciare impronte.

Nessuna traccia sarebbe emersa dai rilievi della polizia scientifica, che ieri ha compiuto un sopralluogo, assieme gli agenti del commissariato di zona e a quelli della Squadra Mobile.

