«Un’esperienza che mi ha colpito molto».

Giacomo “Genny” Urtis ferita in un incidente stradale in Sardegna, fortunatamente di lieve entità, racconta l’accaduto sui social.

«Recentemente ho avuto un brutto incidente mentre viaggiavo in Sardegna, sulla strada che porta dall’aeroporto di Olbia a Porto Cervo. Veramente un momento per me super spaventoso – ricostruisce la chirurga dei vip –. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi e io stessa ho riportato solo qualche escoriazione».

Un incidente però che «mi ha fatto molto riflettere su quanto sia importante guidare in modo responsabile. Voglio ribadire quanto sia cruciale non tenere il cellulare in mano, utilizzare sempre la cintura di sicurezza e mantenere sempre l’attenzione sulla strada».

«Piccole accortezze che possono davvero fare la differenza – continua – e aiutare a evitare incidenti o a limitarne le conseguenze come è successo a me».

Quindi il ringraziamento alle decine di persone che le hanno scritto: «Non sono riuscita a rispondere a tutti ma il vostro calore significa tanto per me».

