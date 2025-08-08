Tedua al Red Valley è la sorpresa che il pubblico del festival crossover più importante d’Italia attendeva dopo l’ufficializzazione della lineup definitiva della 10ª edizione, in programma dal 13 al 16 agosto alla Olbia Arena.

“Il rapper della Divina Commedia” sarà protagonista dell’ultima serata, che vanta già “big” del calibro di Salmo, Guè e Irama. «Vi avevamo promesso che le sorprese non sarebbero finite: il rapper della Divina Commedia salirà per la prima volta sul palco del Red Valley con un dj set incredibile condito da tutti i suoi successi», annuncia il Red Valley via social a proposito della tappa a Olbia di Tedua, considerato un visionario e uno dei rapper più innovativi del panorama nazionale.

Classe 1994, nato a Genova ma cresciuto a Milano, Mario Molinari – questo il nome all’anagrafe – si è fatto strada a forza di rime, metriche serrate e uno stile unico, che mescola rap, poesia urbana e sonorità sperimentali. La sua carriera inizia nei primi anni 2010 nel collettivo Wild Bandana, ma è con l’uscita del primo album “Orange County California” (2017) che Tedua conquista la scena.

A seguire, il successo di “Mowgli” (2018), o della consacrazione definitiva, dunque nel 2023 “La Divina Commedia”, il suo lavoro più ambizioso, ispirato all’opera di Dante Alighieri e caratterizzato da un sound maturo e collaborazioni eccellenti. Tra le altre, quelle con Salmo, Guè, Lazza e Sfera Ebbasta, che ritroverà a Ferragosto a Olbia sul palco del Red Valley.

