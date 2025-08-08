La bellezza approda a Golfo Aranci ma parte anche da Porto Torres. Il turritano Manuel Piras conquista le passerelle della cittadina gallurese e vince la finale regionale del concorso Mister Europa, una vittoria significativa per poter accedere alle selezioni nazionali, in programma il prossimo settembre a Ravenna.

Il 29enne che a Porto Torres sfila anche in costume tradizionale nel gruppo culturale e folk Etnos Li Bainzini, si è fatto notare non solo per il suo fascino, ma ha saputo mostrare talento e abilità. In piazza Cossiga, divenuta vetrina di bellezze - la sfida tra 20 finalisti selezionati in tutta la Sardegna - è stata premiata anche un’altra concorrente di Porto Torres, Alessia Pau, classificatasi al secondo posto nella categoria Miss Europa per la sua presenza magnetica, la bellezza e la determinazione.

Un risultato che rappresenta una occasione per entrambi i giovani turritani che si sono confrontati nelle categorie di moda, canto e danza. Nei ripescaggi l’isola potrebbe essere rappresentata da altri finalisti a livello nazionale.

