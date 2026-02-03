Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 3 febbraio 2026.

Ariete – La vostra pazienza è messa a dura prova da alcune risposte tardive. Per fortuna l’ironia vi salva anche oggi!

Toro – Un vecchio progetto dimenticato nel cassetto bussa alla porta... È il momento di dargli fiducia.

Gemelli – Troppe ore davanti allo schermo si fanno sentire... una camminata senza meta sarà la vostra medicina!

Cancro – In cucina osate con nuovi ingredienti e abbinamenti, la vostra creatività oggi non ha confini né ricette!

Leone – Un complimento da un superiore vi svolterà la giornata, finalmente qualcuno riconosce i vostri sforzi!

Vergine – L’amore bussa con un messaggio criptico ma intrigante. Rispondete seguendo l’istinto più che la logica.

Bilancia – Siete i mediatori perfetti in una disputa tra amici storici: la vostra diplomazia eviterà un dramma inutile.

Scorpione – Oggi vi sentite in crisi, per consolarvi meglio concedetevi quel lusso “inutile” che vi fa tanto gola..

Sagittario – La curiosità vi spinge verso nuovi interessi, perfetti per risvegliarvi dalla noia invernale di cui siete prigionieri.

Capricorno – La vostra determinazione è contagiosa e sprona chi vi sta accanto, i vostri colleghi vi sono grati.

Acquario – Un sogno vivido vi lascia addosso una strana ma piacevole energia, parlatene con gli amici!

Pesci – Volete silenzio e tranquillità, ignorate mail e telefono una volta finita la giornata lavorativa...

