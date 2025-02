Mancano i co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti nella conferenza stampa che precede la prima serata del Festival di Sanremo, ma esordisce Alessandro Cattelan, conduttore del Dopofestival e della finale.

«Stasera iniziamo. Il clima è straordinario – scandisce Conti -. Abbiamo come ospiti Noa e Mira Awad che si esibiranno con il brano Imagine, e poi Jovanotti che offrirà un momento travolgente».

Sul Dopofestival «la speranza è regalare un momento di decompressione dopo la serata, di cazzeggio e di scherzo. C'è una bella squadra. Abbiamo fatto un po' di prove. C'è quello che serve per fare qualcosa di divertente. La mia intenzione è fare un Dopo Festival che ricordi come clima quelli di Elio, di Fiorello, di Nicola Savino con i Gialappi, quel modo di dissacrare la liturgia che è rimasta nella memoria di tanti».

Ospiti fissi saranno Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo, «che darà i voti al look, giudicherà come vanno conciati i cantanti. Con Selvaggia commenteremo tutto quello che succede sul palco». Sullo scontro Fedez e Selvaggia Lucarelli «parleremo di tutto, non solo di quello. E comunque se il gossip ci dà fastidio forse è meglio smettere di seguirlo».

Per domani sera è stata annunciata una nuova ospite, sarà Carolina Kostner per Milano-Cortina. Confermati Damiano David, i protagonisti della fiction su Peppino Di Capri Champagne story, il cast di Follemente, il cast di Belcanto.

