«Fermate tutto!». Qualcuno urla e si sbraccia pochi minuti dopo l'inizio delle prove delle 29 canzoni, a cui la sala stampa tradizionalmente può assistere. Nel pieno della prima esibizione, quella dell’ottima Gaia, ci si accorge che le porte sono aperte e la musica è udibile dall’esterno del Teatro. Apriti cielo, si alza persino Carlo Conti: «Riprendete pure, vado a controllare io».

C’è anche lui per quasi cinque ore in prima fila accanto ad Antonella Clerici e Gerry Scotti. Alle spalle Conti jr, 11 anni, incantato dalle luci e curiosissimo di sentire Tony Effe. «Arriva, arriva», lo tranquillizza il padre.

Ecco le nostre pagelle delle prove generali: qualcuno acquista punti rispetto ai preascolti, qualcun altro alla prova del live li perde clamorosamente.

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Voto 7,5

Scende le scale con quell’aria un po’ pigra, un po’ scanzonata. Ricciolo sbarazzino sulla fronte, mano in tasca, la porta a casa con classe.

Bresh - La tana del granchio

Voto 5

La più ballad di tutte, il risultato purtroppo è una gran noia.

Brunori Sas - L'albero delle noci

Voto 8

Si aggrappa alla chitarra per non perdersi in un mondo che proprio non gli appartiene. Alla chitarra e alla sua bambina, a cui ha dedicato una splendida canzone.

Clara - Febbre

Voto 5,5

Come Rose Villain pecca di eccessiva somiglianza con i Diamanti dell’anno scorso. E anche di manierismo nell’esibizione.

Coma_Cose – Cuoricini

Voto 9

Cuoricini sui led, cuoricini con le mani (nella versione millennial con le dita e in qualle più giovane con i polpastrelli), cuoricini anche coi corpi. Un’overdose, ma che bravi.

Elodie

Voto 9

Ormai ha la sicumera di chi ha conquistato gli stadi. Misurata e sobria.

Fedez - Battito

Voto 7,5

Accolto da un timido applauso va via con uno fragoroso. Se lo merita: è concentrato, pazienza che abbia l’aiutino dell’autotune. Non è certo l’unico.

Francesca Michielin - Fango in paradiso

Voto 7

Entra in scena da destra, dopo la caduta dalle scale, con un pesante tutore. La aiuta Conti, lei però tiene botta e canta bene una canzone discreta.

Francesco Gabbani - Viva la vita

Voto 5

Parte crooner ma finisce prete. Ecumenico ma commuove le masse. Persino Gerry Scotti si alza per salire sul palco e ringraziarlo.

Gaia - Chiamo io chiami tu

Voto 7

Eterea ma di carattere, si scatena circondata da 4 ballerini e con la voce non perde un colpo. Brava.

Giorgia “La cura per me”

Voto 9

Regina assoluta di questo festival: sfugge la definizione di favorita ma si comporta e si esibisce da vincitrice.

Irama – Lentamente

Voto 8

Sicuramente finora il più stiloso, sfodera una giacca da colonnello con spalline e alamari dorati. Evoca notti disperate di amori finiti, ci riesce.

Joan Thiele - Eco

Voto 8

Una delle ultime a esibirsi alle prove, una delle più brave.

Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Voto 6,5

Ha capito che se punta sul glam vince (metaforicamente) e infatti si presenta con ali di farfalla e trucco bianco alla David Bowie. Prima pianoforte, poi un po’ rock.

Marcella Bella - Pelle diamante

Voto 5

Spiace, ma un pezzo sciatto e banale non si salva neanche con quattro ballerine a fare da contorno.

Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

Voto 7

Un maestro, non si discute. Ma quando parte il ritornello sembra davvero posseduto da Tiziano Ferro. L’effetto è straniante.

Modà - Non ti dimentico

Voto 6,5

Un ritornello che resta clamorosamente in testa, ma Kekko con gli occhiali da sole raccoglie più applausi di quanto forse meriterebbe.

Noemi - Se t'innamori muori

Voto 8

Non si schioda dal centro del palco, intensa ed elegante. In effetti a Sanremo si viene soprattutto per cantare, ogni tanto ce ne dimentichiamo.

Olly - Balorda nostalgia

Voto 6

Onestamente il brano merita una performance migliore. L’effetto live è: acerbo.

Rkomi - Il ritmo delle cose

Voto 6

Pantaloni bianchi, giacca aperta e sotto nulla, allarga plurime volte le braccia per mostrare i pettorali. Scaramanzia? Forse, visto che l’altra volta gli aveva portato discretamente bene. Per il resto il solito Rkomi.

Rocco Hunt - Mille vote ancora

Voto 6

Saltella senza controllo, ricorda molto il Rocco che esordiva a Sanremo dieci anni or sono. Resta avvolto nel neomelodico, nonostante forse l’ambizione di discostarsene.

Rose Villain - Fuorilegge

Voto 6,5

Corpino aderente nero ma nascosto da un gigantesco tailleur oversize, capelli sempre azzurri, corregge chi la introduce: «Vìlen, non vilèn». La doppia canzone troppo simile all’anno scorso.

Sarah Toscano - Amarcord

Voto 5

Si presenta vestita come una scolaretta, con abitino nero e collant. La tradisce l’emozione, vedremo domani.

Serena Brancale - Anema e core

Voto 7

Tamburi e percussioni a palla, stilosa con stivaloni pelosi. Esordio top.

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

Voto 8

Armato di consolle da dj con piatti e tutto, fa dimenticare per un attimo dove ci troviamo. E ogni tanto può essere un bene.

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

Voto 5,5

Caldi lacrimoni per i più sensibili ma con il tono estremamente struggente sembra di vincere facile. Troppo facile.

The Kolors - Tu con chi fai l'amore

Voto 7

Una canzone dance che fa molto Giorgio Moroder: un po’ dark, non è la solita hit “volemose bene”.

Tony Effe - Damme 'na mano

Voto 6,5

Molto imperfetto nel ritornello della stornellata, dovrà concentrarsi di più se vuole convincere in questa versione meno trapper duro e puro. Altrimenti meglio che torni alle sue cose.

Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Voto 6

Ritmo serrato, alle spalle due coriste, ma l’unico politico di questa edizione non riesce a togliersi quell’aura da so-tutto-io.

