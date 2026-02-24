«Non esiste nessun caso».

Can Yaman, a poche ore dalla co-conduzione della prima serata del Festival di Sanremo, liquida in poche parole la faccenda del fermo in Turchia: «Erano dei controlli di routine, è un periodo così per la Turchia. Stanno controllando tutti, se è tutto a posto come è successo a me ti rilasciano dopo meno di 24 ore. Caso chiuso o meglio, nessun caso».

Cosa farà stasera? «Fino a questo momento non ci ho pensato per niente però sto bene e mi fido di Carlo. Spero di non combinare dei pasticci».

Di certo, scherza, «non fatemi cantare, se no in Turchia mi arrestano di nuovo». «Se dovessi interpretare il ruolo di qualcuno che canta, allora sarebbe diverso, ma mi dovrebbero pagare bene».

Per lui una sorpresa, stasera ci sarà il “confronto” tra i due Sandokan: Yaman e lo storico interprete Kabir Bedi, a cinquant’anni dall'omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima.

Con Carlo Conti e Laura Pausini sarà super ospite Tiziano Ferro e la voce di Pippo Baudo aprirà la 76esima edizione. Dopo i grandi numeri dell’anno scorso (circa 12 milioni la media degli ascoltatori e oltre 65 milioni di euro raccolti con la pubblicità) «non mi esalto se le cose vanno troppo bene – dice Conti - non mi abbatto se le cose non vanno. Sono fatto così. Mi presenterei qui con lo stesso spirito anche se i risultati fossero di cinque dieci punti inferiori rispetto allo scorso anno».

Stasera alle 19 verrà diffusa la scaletta via social, ma intanto è stato annunciato l’ordine di esibizione dei Big.

​

​- Ditonellapiaga

​- Michele Bravi

​- Sayf

​- Mara Sattei

​- Dargen D'Amico

​- Arisa

​- Luchè

​- Tommaso Paradiso

​- Elettra Lamborghini

​- Patty Pravo

​- Samurai Jay

​- Raf

​- J Ax

​- Fulminacci

​- Levante

​- Fedez e Masini

​- Ermal Meta

​- Serena Brancale

​- Nayt

​- Malika Ayane

​- Eddie Brock

​- Sal Da Vinci

​- Enrico Nigiotti

​- Tredici Pietro

​- Bambole di pezza

​- Chiello

​- Maria Antonietta & Colombre

​- Leo Gassmann

​- Francesco Renga

​- LDA e AKA 7even

