Il meglio del pop italiano e internazionale, reinterpretato da un trio vocale di spicco: questo giovedì il weekend di concerti del Jazzino di Cagliari si aprirà con i vocalizzi e le armonizzazioni delle Doo Doo Dolls, dalle 21:45 in live con formazione estesa al jazz club di via Carloforte 74, tra riadattamenti acustici ed eleganti arrangiamenti vocali.

Il gruppo nasce quando l'ex componente delle Balentes, Lulli Lostia, unisce le forze con le cantanti Silvia Macchia e Michela Mura per dar vita un nuovo trio vocale, fondato sulla lunga amicizia, la reciproca stima professionale e, soprattutto, la passione comune per l'arte dell'armonia vocale. In un repertorio di classici del pop tricolore e straniero, il terzetto si muove per chiave acustica in linee vocali curate dalla stessa Lostia.

Un'esperienza sonora intima e ricercata, che per l'occasione verrà arricchita sul palco dalla presenza di Maurizio Bizzarro (tastiere), Fabio Useli (basso) e Daniele Russo (batteria), restituendo ulteriore profondità alle interpretazioni canore delle tre artiste.

