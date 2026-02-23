Si chiama “Ajo e Joyful Soul in concert” l’evento musicale gratuito che venerdì alle 20 vedrà protagoniste sul palco del Teatro Civico di Sassari l’Azuni Jazz Orchestra e il coro Joyful Soul. La guest star del concerto è Andrea Ferrario, dal 2020 sassofonista ufficiale della band di Vasco Rossi.

Il milanese Andrea Ferrario ha unito il diploma del conservatorio alla laurea in filosofia ed è stato collaboratore di noti artisti e gruppi italiani aderendo sia al genere pop-rock che al jazz, nel quale si è distinto per la partecipazione a numerose rassegne musicali e ai principali festival nazionali

L’Orchestra jazz del Liceo Musicale Azuni, nata nel 2014 e composta da una selezione di studenti dei cinque anni di corso dell’istituto, sarà coordinata e diretta dai docenti Dante Casu e Fabio Melis. L’ensemble di voci Joyful Soul, nato nel 2016 e formato da oltre una ventina di coristi appassionati del canto pop, del gospel di matrice afroamericana e più in generale della world music, sarà diretto dal maestro Nicola Piredda.

