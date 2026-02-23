«Pop, rock, rap, ballad, ritmi diversi: un mix fondamentale per raccontare la musica italiana di oggi. Rispetto all’anno scorso, a Sanremo penso ci siano ancora più varietà e freschezza, e ogni esibizione è studiata come uno spettacolo a sé, per un’edizione del Festival che dedichiamo con grande affetto al nostro ‘maestro’, Pippo Baudo».

Carlo Conti – per la quinta volta al comando dopo le edizioni 2015, 2016, 2017 e 2025 – sintetizza così la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana che andrà in onda dal Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio in prima serata su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K. «Sto bene, sono tranquillo, sereno, abbiamo lavorato bene, molto contento delle prove, tutti i cantanti sono soddisfatti. C'è un bel suono, bellissime le immagini, quindi spero di far arrivare a casa tutta questa energia che si sprigionerà dal palco dell'Ariston», dice Conti.

Accanto a lui in tutte e cinque le serate ci sarà Laura Pausini. In gara si sfideranno invece i 30 Big con brani inediti e quattro Nuove Proposte, due vincitrici di Sanremo Giovani e due di Area Sanremo.

Tutti i cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra del Festival, diretta da Pinuccio Pirazzoli, composta come sempre da musicisti professionisti, in parte scelti dalla Rai e in parte messi a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, e dai vocalist.

***

I BRANI IN GARA:

Arisa – Magica favola

Bambole di Pezza - Resta con me

Chiello - Ti penso sempre

Dargen D’Amico - AI AI

Ditonellapiaga - Che fastidio!

Eddie Brock - Avvoltoi

Elettra Lamborghini - Voilà

Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

Ermal Meta - Stella stellina

Fedez & Marco Masini - Male necessario

Francesco Renga - Il meglio di me

Fulminacci - Stupida sfortuna

J-Ax - Italia Starter Pack

LDA & Aka7even – Poesie clandestine

Leo Gassmann - Naturale

Levante - Sei tu

Luchè - Labirinto

Malika Ayane - Animali notturni

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta

Michele Bravi – Prima o poi

Nayt - Prima che

Patty Pravo - Opera

Raf - Ora e per sempre

Sal Da Vinci - Per sempre sì

Samurai Jay - Ossessione

Sayf - Tu mi piaci tanto

Serena Brancale - Qui con me

Tommaso Paradiso - I romantici

Tredici Pietro - Uomo che cade

LE NUOVE PROPOSTE:

Angelica Bove - Mattone

Nicolò Filippucci - Laguna

Blind, El Ma & Soniko - I miei DM

Mazzariello - Manifestazione d’amore



Il vincitore della categoria Big avrà il diritto di rappresentare l’Italia all‘Eurovision Song Contest 2026, che si svolgerà dal 12 al 16 maggio a Vienna, in Austria.

La scaletta sera per sera:

PRIMA SERATA

I trenta Big si esibiranno e saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. L'esito della votazione determinerà una classifica dei primi 30 artisti, ma saranno diffuse solo le prime cinque posizioni in classifica senza ordine di piazzamento.

I conduttori Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati dall'attore turco Can Yaman.



Il super ospite della serata sarà Tiziano Ferro, che tornerà sul palco dell’Ariston a 25 anni dall’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo e per presentare il nuovo disco Sono un grande.



Tutte le sere collegamenti in diretta con la Costa Toscana al largo della Riviera: Max Pezzali nel primo appuntamento sarà accompagnato da Olly, vincitore del Festival 2025.



Gaia canterà in Piazza Colombo.

***

SECONDA SERATA

Si esibiranno 15 artisti in gara nella categoria Big, a votarli saranno il pubblico da casa e la Giuria delle Radio. Alla fine, verrà stilata una classifica di serata delle 15 canzoni e anche in questo caso saranno diffuse solo le prime cinque posizioni in classifica senza ordine di piazzamento.

Spazio anche alle Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli: si esibiranno 4 artisti, suddivisi in due sfide dirette. Il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le canzoni. I due artisti più votati, uno per ciascuna sfida, accederanno alla terza serata.

I co-conduttori saranno Achille Lauro, l'attrice Pilar Fogliati e il comico Lillo.



Bresh si esibirà in Piazza Colombo.

***

TERZA SERATA

Si esibiranno gli altri 15 artisti in gara nella categoria Big, a votarli saranno di nuovo il pubblico da casa e la Giuria delle Radio. Alla fine, verrà stilata una classifica di serata delle 15 canzoni e anche in questo caso saranno diffuse solo le prime cinque posizioni in classifica senza ordine di piazzamento.



Per le Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli, si sfideranno i due artisti finalisti. Il vincitore verrà deciso da Televoto, Giuria Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio.



I co-conduttori saranno la supermodella russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani.



Super ospiti saranno Eros Ramazzotti e la star internazionale Alicia Keys, oltre a Virginia Raffaele e Fabio De Luigi.



I The Kolors in Piazza Colombo.

***

QUARTA SERATA

I trenta Big in gara si esibiranno insieme a un ospite in una cover italiana o internazionale. Il Televoto, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le esibizioni. L'artista più votato sarà proclamato vincitore della serata delle cover.

***

Ecco tutti i duetti:



Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga con TonyPitony - The Lady is a Tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf con i The Kolors – The Riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho

Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita



Ospite sarà la top model Bianca Balti.



Francesco Gabbani canterà in Piazza Colombo.

***

FINALE

Nella finale si esibiranno tutti i 30 Big, votati da Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. Per l’ultima volta verranno rese note solo le prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento. La classifica generale si formerà sulla base dell'aggregazione dei risultati con quelli delle prime tre serate (esclusa dunque la serata cover). I cinque artisti più votati si esibiranno nuovamente e saranno sottoposti a una nuova votazione delle tre giurie per decretare il vincitore.



Co-conduttori saranno la giornalista Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.



Super ospite Andrea Bocelli.



Infine i Pooh si esibiranno in Piazza Colombo per festeggiare i 60 anni di carriera.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata