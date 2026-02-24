Due voci centrali nel cantautorato cagliaritano, di nuovo unite: giovedì 26 ripartirà a Su Tzirculu di Cagliari la rassegna "Marimà" a cura di Chiara Effe, ospitando stavolta Alberto Sanna e Rubens Massidda in concerto dal vivo. La musica partirà alle 21 nel locale di via Molise 58, dando inizio a un nuovo giro di piccoli e grandi artisti locali in live ogni giovedì.

Eseguendo in duo il repertorio di canzoni originali firmate da Sanna, la formazione vedrà quest'ultimo impegnato in voce, armonica e chitarra, mentre Massidda si occuperà di cori e seconda chitarra. Sanna, protagonista della scena isolana da oltre quarant'anni come rocker, scrittore, cantante e polistrumentista, si è da sempre dimostrato un incredibile interprete di simboli e leggende di intere generazioni musicali, spesso e volentieri accompagnato dal "complice" di lungo corso Rubens Massidda.

Proprio Massidda si è consacrato artisticamente alla chitarra fin dagli esordi come talento precoce, esibendosi nel tempo sia nell'Isola che oltre Tirreno e partecipando a numerosi progetti musicali, come Blues Lee, Diego e Rubens Duo e Free Rock Band. Non è mancato poi il suo contributo a numerosi artisti e gruppi sia sul palco che in studio, in un'attività che da tanti anni è ormai intrecciata con quella di Sanna, ai cui dischi Massidda ha partecipato più volte come spalla e amico.

