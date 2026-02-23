Un protagonista goffo e in lotta con la scenografia, fra numeri musicali e circensi: questo è "Control Freak", il one-man show dell'artista performativo Kulu Orr, in arrivo questa settimana sui palchi dell'Isola grazie a Cedac Sardegna. La tournée partirà con lo spettacolo di martedì 24 al Teatro del Segno di Cagliari, alle 20:30 in via Piovella 28A, per proseguire mercoledì alla stessa ora al Teatro Akinu Congia di Sanluri (all'interno del parco di via Azuni) e chiudere poi ad Alghero per le 21 di giovedì, in scena al Teatro Civico.

Con il coordinamento e la distribuzione italiana di Vittorio Stasi e la collaborazione di Imarts, Orr porterà nei tre centri sardi la sua ultima fatica, di cui è sia regista che interprete. Mescolando circo, musica dal vivo, comicità e tecnologica con inaspettate coreografie, Orr dà voce e corpo a un personaggio maldestro e quasi tenero nell'esserlo, impegnato a lottare contro gli oggetti di scena, le macchine disobbedienti e persino i suoi stessi movimenti, per arrivare a dormarli tutti e tre in un susseguirsi di giochi, luci e suoni che danno a vita a una performance mozzafiato. Un'opera in cui ogni errore diventa un'altra sorpresa e il pubblico non è solo spettatore, ma complice del suo tributo al potere del gioco.

L'autore, che vive e lavora tra Europa e vicino Oriente, negli ultimi venticinque anni della propria vita si è dedicato a fondo in due campi apparentemente opposti, padroneggiando arte circense, musica e teatro da un lato, e dall'altro studiando fisica, informatica e manipolazione audiovisiva. E proprio "Control Freak" è frutto di questo lungo tempo di ricerca, in una sintesi tra il percorso professionale nell'high tech e la produzione artistica, già in passato sbarcata a teatro con successo.

