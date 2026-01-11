Can Yaman a Roma: «Fake news su di me, non seguite la stampa turca»L’attore smentisce il possesso di droga: «Altrimenti non sarei già in Italia»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità. Però voi no. Per favore non fate anche voi l'errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo».
Lo scrive su Instagram Can Yaman, postando una foto con il Colosseo sullo sfondo, dopo stato arrestato e rilasciato ieri a Istanbul nell'ambito di un'operazione antidroga.
«Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose?», domanda.
Se fosse stato minimamente vero, aggiunge, «non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene».
(Unioneonline)