Dopo una breve incursione in videochiamata di Fiorello («Vi auguro tante polemiche») eccole immancabili alla prima conferenza stampa di Sanremo, alla vigilia del Festival.

«Fantascienza pura», ribadisce Carlo Conti sull’indiscrezione sull’invito in prima fila della premier Giorgia Meloni. «Se vuole venire è una libera cittadina, compra il biglietto e viene. Non decido io chi si siede in poltrona», aggiunge. Negli anni «mi hanno chiamato renziano, meloniano, cinquestelliano: io sono indipendente nel mio lavoro, da sempre».

Nel pomeriggio arriva anche una nuova smentita di Palazzo Chigi: «Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo – scrive la premier – Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti. Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza. A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale».

«Nel frattempo - conclude Meloni - io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica».

