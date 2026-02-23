«Per me Sanremo è una seconda casa, ormai sia io che Amadeus ci aspettiamo la cittadinanza onoraria».

Carlo Conti apre così la prima conferenza stampa di Sanremo, alla vigilia del suo quinto Festival e della 76esima edizione in onda da domani martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio. «Quest’anno deve essere una festa della musica. Musicalmente ci sono tante sonorità diverse, con ospiti importanti, pilastri che portano la musica italiana nel mondo».

A lui l’onere e l’onore di condurre il primo Sanremo senza Pippo Baudo: «Doveroso dedicarlo a lui – dice commosso -. Ho fatto una targhetta che ho apposto davanti al mio camerino: camerino Pippo Baudo. Per me è un faro».

Accanto a Conti Laura Pausini, che ripercorre la sua storia al Festival: «Avevo 18 anni quando sono venuta a Sanremo per la prima volta. Ci sono tornata, ma tutte le volte che vedo l’insegna con scritto Sanremo ho pronto il Lexotan. Non ho paura ma sono emozionata nel senso più gioioso del termine».

Quando Conti le ha proposto di condurre, Baudo è stato uno dei primi a toglierle ogni dubbio se accettare o meno: «Ma stai ancora aspettando? Guarda che sei pronta, fallo», le ha detto.

C’è anche un ultimo annuncio sugli ospiti: direttamente dai Giochi invernali mercoledì saranno sul palco le atlete olimpiche Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida, Lisa Vittozzi, e i due campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.

Dopo una breve incursione in videochiamata di Fiorello («Vi auguro tante polemiche») eccole immancabili. «Fantascienza pura», ribadisce Conti sull’indiscrezione sull’invito in prima fila della premier Giorgia Meloni. «Se vuole venire è una libera cittadina, compra il biglietto e viene. Non decido io chi si siede in poltrona», aggiunge. Negli anni «mi hanno chiamato renziano, meloniano, cinquestelliano: io sono indipendente nel mio lavoro, da sempre».

Su Andrea Pucci: «Non mi aspettavo che avrebbe suscitato tante polemiche, ha fatto tanti programmi di successo. Tante volte l’ho visto e non ci ho mai trovato niente di sconvolgente. Io non chiedo all’artista cosa vota, io gli chiedo di fare spettacolo. Forse ha avuto paura di reazioni come accadde per Maurizio Crozza». Quando all’ipotesi di un ordine dall’alto «preferisco che si dica che non so fare il mio mestiere piuttosto che mi si dica che qualcuno mi ha tirato per la giacca imponendomi dei nomi».

