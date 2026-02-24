Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 24 febbraio 2026.

Ariete: Una vecchia passione torna a bussare alla vostra porta con una forza travolgente... Non ignoratela!

Toro: Creare bellezza intorno a voi vi aiuterà a vivervi meglio l’ambiente dell’ufficio, placando le vostre ansie.

Gemelli: Oggi, la vostra solarità è contagiosa. Al lavoro riuscite a far sorridere tutti e attirate solo vibrazioni positive!

Cancro: La vostra intuizione vi suggerisce di fare un passo indietro in una discussione che non porta a nulla...

Leone: Iniziate a informarvi per quel viaggio che sognate: la pianificazione è già metà del piacere!

Vergine: Dopo tutte le preoccupazioni di oggi, un bagno caldo è l’investimento migliore che possiate fare!

Bilancia: La vostra forza mentale vi permette di superare un piccolo intoppo con estrema lucidità, continuate così!

Scorpione: In amore è tempo di lasciarsi andare a una confidenza che tenete dentro da troppo tempo...

Sagittario: Oggi, restate aperti alle novità ovunque andiate: il destino ama sorprendervi nei momenti più banali!

Capricorno: Il buonsenso che vi contraddistingue sarà fondamentale per aiutare un amico in difficoltà.

Acquario: Oggi sentite il bisogno di nutrire l’anima con qualcosa che vada oltre la solita routine quotidiana...

Pesci: Le emozioni si fanno intense e vi spingono a cercare la compagnia di chi vi capisce senza parlare...

