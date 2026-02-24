Chi scende le scale al rallentatore, chi con sicumera, chi non sente bene e chiede di ripetere. La prova del palco per i trenta cantanti in gara, a poche ore dall’apertura della 76esima edizione del Festival di Sanremo, è implacabile. Il pezzo conta, certo, ma fino a un certo punto, perché l’Ariston è l’Ariston. E allora ecco muoversi con disinvoltura gli ormai padroni di casa: Francesco Renga, Arisa, Ermal Meta, Patty Pravo (che gioca un altro campionato), Raf tranquillo anche se il pezzo non lascia il segno.

Molto bene anche l’esordiente Tommaso Paradiso, Levante che quasi danza e non stecca una nota, Fulminacci inedito crooner capitolino, Malika Ayane funky-tribale con il chitarrista di Assemini Luca Faraone e Dargen D'Amico, fuori luogo per finta ma perfettamente a suo agio. Risplendono le favorite: Serena Brancale è perfetta in bianco con una scenografia da cielo stellato e un’intensità da grande voce americana (con acuto finale). Ditonellapiaga brillante e divertente con una bella coreografia sul palco.

Sceglie il corpo di ballo anche J-Ax con le cheerleader tricolore che fanno evoluzioni da Super Bowl e un violino country, una messa in scena simpatica che copre le (tante) imperfezioni vocali. Non ha bisogno di orpelli Sal Da Vinci: quali che siano i gusti musicali la sua presenza scenica è innegabile e trascinante. Tamburi e danzatori per LDA e Aka7Even e la loro “Napoli sotterranea”: acerbi ma, va detto, sorprendenti.

Tra chi esordisce se la cavano Sayf, Maria Antonietta e Colombre. Ottimo Chiello, che la vive come fosse sul palco di un piccolo club (e fa bene). Una forza della natura le outsider Bambole di Pezza, chitarre scatenate, tutte vestite di un nero su cui spiccano i capelli colorati. Doppia performance per Tredici Pietro a causa di un problema tecnico: la prima volta non colpisce, la seconda dimostra di essersi meritato un bel voto ai preascolti.

Sembrano passati qui per caso Nayt, Eddie Brock e Samuray Jay, troppo classici Leo Gassmann e Michele Bravi. Non si scrollano di dosso l’incertezza Mara Sattei, già in abito di gala scuro, l’inoffensivo Luchè, il timido Enrico Nigiotti e la pur frizzante Elettra Lamborghini. Fedez e Marco Masini ci provano in tutti i modi ma proprio non ce la fanno a compattarsi e decollare: un’operazione che, almeno per il momento, pare mal riuscita.

I favoriti

Stasera si esibiranno tutti i trenta cantanti in gara e voterà solo la Sala Stampa: al termine della serata verrà diffusa la prima cinquina senza ordine di piazzamento. Chi potrebbe aggiudicarsi un posto?

Secondo le ultime stime Sisal una poltrona sembra essere riservata a Ditonellapiaga offerta a 1,12. Insieme a lei nella top five Fulminacci e Sayf appaiati in quota 1,25; la coppia Maria Antonietta Colombre a 1,50 e Serena Brancale a 1,65. Ma attenzione a Ermal Meta e Tommaso Paradiso che a 2,25 se la giocheranno tutta per raggiungere questo primo traguardo. Possibili sorprese però potrebbero arrivare anche da Malika Ayane (2,50), Tredici Pietro (2,75) e dal nuovo duo Fedez-Masini (3,00).

La scaletta

I conduttori Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati dall'attore turco Can Yaman.

Il super ospite della serata sarà Tiziano Ferro, che tornerà sul palco dell’Ariston a 25 anni dall’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo e per presentare il nuovo disco Sono un grande.

Tutte le sere collegamenti in diretta con la Costa Toscana al largo della Riviera: Max Pezzali nel primo appuntamento sarà accompagnato da Olly, vincitore del Festival 2025.

Gaia canterà in Piazza Colombo.

