Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 23 febbraio 2026.

Ariete: In questo noioso lunedì, seguite l’impulso: la vostra mente ha bisogno di nuovi stimoli per rigenerarsi.

Toro: La settimana per voi non inizia nel migliore dei modi... non siate permalosi, ogni tanto capita di litigare!

Gemelli: La vostra luce oggi è particolarmente forte, sentite che i piani per la carriera si stanno concretizzando.

Cancro: Oggi, fidatevi delle sensazioni a pelle e circondatevi solamente di affetto sincero e calmo..

Leone: Ovunque andiate, il vostro cuore grande è la qualità che le persone ammirano di più in voi!

Vergine: l lavoro aumentano le responsabilità e gli impegni: è il momento perfetto per dimostrare il vostro grande valore.

Bilancia: L’equilibrio interiore si raggiunge oggi attraverso un piccolo compromesso necessario con voi stessi.

Scorpione: Un mistero personale trova finalmente una spiegazione logica, portandovi una grande pace mentale...

Sagittario: Scaricare l’energia in eccesso tramite lo sport è il segreto per ritrovare la vostra proverbiale allegria.

Capricorno: La sicurezza in voi stessi vi porta lontano: sul lavoro, siete un punto di riferimento per i vostri colleghi.

Acquario: Al lavoro, un’idea fuori dal comune trasformerà un progetto banale in un interessante esperimento!

Pesci: Oggi vi sentite nostalgici, il weekend è appena finito ma la vostra mente non accetta il lunedì...

