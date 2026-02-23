Cosa dicono le stelle per il 23 febbraio 2026La giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 23 febbraio 2026.
Ariete: In questo noioso lunedì, seguite l’impulso: la vostra mente ha bisogno di nuovi stimoli per rigenerarsi.
Toro: La settimana per voi non inizia nel migliore dei modi... non siate permalosi, ogni tanto capita di litigare!
Gemelli: La vostra luce oggi è particolarmente forte, sentite che i piani per la carriera si stanno concretizzando.
Cancro: Oggi, fidatevi delle sensazioni a pelle e circondatevi solamente di affetto sincero e calmo..
Leone: Ovunque andiate, il vostro cuore grande è la qualità che le persone ammirano di più in voi!
Vergine: l lavoro aumentano le responsabilità e gli impegni: è il momento perfetto per dimostrare il vostro grande valore.
Bilancia: L’equilibrio interiore si raggiunge oggi attraverso un piccolo compromesso necessario con voi stessi.
Scorpione: Un mistero personale trova finalmente una spiegazione logica, portandovi una grande pace mentale...
Sagittario: Scaricare l’energia in eccesso tramite lo sport è il segreto per ritrovare la vostra proverbiale allegria.
Capricorno: La sicurezza in voi stessi vi porta lontano: sul lavoro, siete un punto di riferimento per i vostri colleghi.
Acquario: Al lavoro, un’idea fuori dal comune trasformerà un progetto banale in un interessante esperimento!
Pesci: Oggi vi sentite nostalgici, il weekend è appena finito ma la vostra mente non accetta il lunedì...