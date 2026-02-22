Il Centro d’Arte Babajaga, storica istituzione della danza a Porto Torres che vanta una continuità artistica ininterrotta dal 1979, ha celebrato il traguardo prestigioso di una delle sue allieve più brillanti: Mirea Delogu, in questi giorni la protagonista assoluta - nel ruolo di Odette/Odile- de "Il Lago dei Cigni" firmato dal celebre coreografo Angelin Preljocaj, in scena al Teatro Lirico di Cagliari. Nata nel 1997 e cresciuta tra le sale di quella che allora era la Scuola ABCDanza, Mirea ha mosso i suoi primi passi nel mondo della danza classica sotto la guida della maestra Giuseppina Perantoni, oggi direttrice del Centro Babajaga.

Quello che era iniziato come un sogno all’età di sei anni a Porto Torres, si è trasformato in una folgorante carriera internazionale che ora la riporta a casa, nel ruolo più iconico del repertorio classico. Nel 2014 il salto verso la Francia, all’Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower, per poi calcare i palchi del Cannes Jeune Ballet. Dopo importanti esperienze in Germania (Essen, Dortmund) e al Ballet du Rhin, Mirea entra nel 2016 nel Ballet Preljocaj Junior, diventando l'anno successivo membro stabile della prestigiosa compagnia Ballet Preljocaj.

Dopo 11 anni trascorsi lontano dall'isola per costruire una carriera d'eccellenza all'estero, Mirea ha affidato ai social la sua commozione per questo ritorno: «A volte gli astri si allineano e la vita ti regala sorprese meravigliose. Ti fa capire che non era impossibile ma bisognava solo aspettare il momento perfetto. Uno dei rimpianti che avevo era quello di non poter condividere la mia arte con la mia famiglia e amici e farlo nella mia terra». Giuseppina Perantoni, direttrice del Centro Babajaga, dichiara: «Vedere Mirea oggi, professionista affermata e interprete di un ruolo così complesso e profondo, è la testimonianza di quanto il nostro lavoro, iniziato nel 1979, continui a dare frutti straordinari. Porto Torres ha un’eccellenza che brilla nel mondo e siamo onorati di averle dato le basi per spiccare il volo».

