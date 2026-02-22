Angie conquista la maglia oro nella ventesima puntata del talent show di Maria De Filippi, e vola in serale ad Amici 25.

L’artista sarda, seguita sin dalla prima puntata da Lorella Cuccarini, ha convinto la commissione con la sua intensa interpretazione di “Die on This Hill”, brano della cantautrice inglese Sienna Spiro.

Partita da Uta, Angelica Maria Ibba, in arte Angie, ha lasciato la Sardegna molto giovane per partecipare, a soli 9 anni, al programma televisivo di Antonella Clerici Ti lascio una canzone. Da lì l’artista classe 2001 non si è più fermata, portando la sua musica prima a The Voice of Italy nel 2018 e, successivamente, a Sanremo Giovani nel 2024.

Dal 26 ottobre, invece, l’approdo ad Amici 2025, dove Angie è entrata grazie alle interpretazioni del suo inedito “Poco poco” e della cover del grande successo di Elvis Presley “Can’t Help Falling in Love”.

