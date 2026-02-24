Sanremo 2026 nel segno di Pippo Baudo.

La 76esima edizione del Festival della canzone italiana si apre con la voce di Super Pippo, l’imperatore dei tredici Festival che introduce anche Laura Pausini.

Stasera ascoltiamo per la prima volta tutte le trenta canzoni che verranno votate soltanto dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Verrà poi stilata una classifica e - in chiusura di serata - saranno comunicate al pubblico le canzoni che si trovano nelle prime 5 posizioni in classifica, senza ordine di piazzamento.

A condurre insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, c'è l'attore turco Can Yaman.

Super ospite della prima serata è Tiziano Ferro. Il cantautore, vent’anni dopo il duetto con Michele Zarrillo, festeggia i 25 anni di Xdono, il brano con cui debuttò il 22 giugno 2001. Il pezzo sarà al centro di un medley con le canzoni di maggior successo del repertorio dell'artista, che eseguirà anche - per la prima volta dal vivo - il nuovo singolo Sono un grande, title track del suo ultimo album certificato disco d’oro.

Ospite speciale la signora Gianna Pratesi, 105 anni, da Chiavari, ex gelataia in Scozia dove è andata a vivere a 28 anni, che ottant’anni fa, al referendum istituzionale del 1946, fece nascere la Repubblica italiana, consultazione in cui per la prima volta votarono le donne.

Tutte le sere ci saranno collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali, e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. Stasera si esibisce Gaia. Conduce Daniele Battaglia.

La prima serata di Sanremo 2026 inizia dopo l'appuntamento post Tg1 Primafestival, alle 20.40. Dovrebbe poi terminare (da scaletta) intorno all'1.44.

Subito dopo prende il via il DopoFestival, che va in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo. Alla conduzione Nicola Savino. Al suo fianco un cast fisso composto da Aurora Leone dei The Jackal, dal comico Federico Basso e dal maestro Enrico Cremonesi.

L’ordine di apparizione:

- Ditonellapiaga

​- Michele Bravi

​- Sayf

​- Mara Sattei

​- Dargen D'Amico

​- Arisa

​- Luchè

​- Tommaso Paradiso

​- Elettra Lamborghini

​- Patty Pravo

​- Samurai Jay

​- Raf

​- J Ax

​- Fulminacci

​- Levante

​- Fedez e Masini

​- Ermal Meta

​- Serena Brancale

​- Nayt

​- Malika Ayane

​- Eddie Brock

​- Sal Da Vinci

​- Enrico Nigiotti

​- Tredici Pietro

​- Bambole di pezza

​- Chiello

​- Maria Antonietta & Colombre

​- Leo Gassmann

​- Francesco Renga

​- LDA e AKA 7even

