Salmo ricoverato al Policlinico San Marco di Catania per problemi di salute. E non rinuncia ai suoi concerti in Sicilia domenica 9 agosto al Wave Music Festival di Villa Bellini, Catania, e martedì 11 al Wave Summer Music, al Velodromo di Palermo.

È stato lo stesso rapper olbiese a dare la notizia e rassicurare i fan attraverso un post pubblicato sui social: «Sicilia, io ci sono, non voglio tirarmi indietro. Ora sto meglio e da domani salirò di nuovo sul palco», ha scritto Salmo, ringraziando poi i medici e il personale del pronto soccorso che lo ha assistito.

Il ricovero arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni con cui aveva raccontato pubblicamente un altro problema di salute. In un video pubblicato sui social, Salmo aveva parlato di un carcinoma basocellulare, mostrando anche la cicatrice lasciata dall'intervento.

«Purtroppo io, come tanti, ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle. Carcinoma basocellulare. Questa è una cicatrice che mi è stato esportato e ora sta ricrescendo», aveva dichiarato riaccendendo il dibattito sulla protezione solare innescato dalle affermazioni della nutrizionista e specialista in Oncologia Debora Rasio, che in un video pubblicato su Instagram aveva sostenuto che «quando si parla di melanoma il primo pensiero è che sia causato dal sole. I dati, però, dicono altro: una maggiore esposizione solare protegge dal melanoma». Rasio aveva inoltre affermato che «le creme solari aumentano il rischio di tutti i tumori della pelle e soprattutto del melanoma», mentre «la vitamina D che produciamo esponendoci al sole è il più importante fattore protettivo».

(Unioneonline/D)

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