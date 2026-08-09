Cosa dicono le stelle per il 9 agostoLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete - Avete molte più risorse di quante crediate. È arrivato il momento di tirarle fuori senza alcun timore.
Toro - Qualcuno aspetta solo un vostro passo per avvicinarsi. Non fatelo aspettare ancora troppo a lungo.
Gemelli - Lasciate parlare il corpo quando la mente si ingarbuglia troppo: molto spesso è lui a sapere la risposta.
Cancro - La curiosità vi spinge con forza verso strade nuove. Seguitela pure, anche se la meta non è ancora ben chiara.
Leone - Una spesa a lungo rimandata torna oggi a bussare. Affrontatela con lucidità, senza farvi prendere dall’ansia.
Vergine - Un invito del tutto inatteso scombina i vostri piani, ma porta con sé una piacevole ventata di leggerezza.
Bilancia - Un rancore ormai antico continua ad appesantirvi inutilmente. Lasciarlo andare sarà una vera liberazione.
Scorpione - Vi sentite a tratti invisibili, eppure le persone che vi stimano sono molte più di quante possiate immaginare.
Sagittario - Chi semina con pazienza prima o poi raccoglie risultati solidi. La fretta, stavolta, è una cattiva consigliera.
Capricorno - Le parole giuste vi verranno in mente proprio quando serviranno di più. Fidatevi maggiormente dell’istinto!
Acquario - Una promessa fatta tempo fa a voi stessi attende ancora di essere mantenuta. È il momento buono!
Pesci - Vi è stato chiesto un favore che mette alla prova la vostra disponibilità. Dire di no, oggi, non è egoismo.