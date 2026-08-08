Domenica 9 agosto alle 22, nuovo appuntamento nel giardino della Tenuta Li Lioni a Porto Torres, lo spazio verde dove si esibirà un trio di particolare originalità composto da Veronika Vogel alla voce e chitarra, Giorgio Crobu alla chitarra e Giovanni Sanna Passino alla tromba.

L’incontro tra tre sensibilità artistiche differenti darà vita a un concerto caratterizzato dalla fusione di linguaggi musicali diversi, dal jazz tradizionale alle atmosfere europee, fino alla canzone d’autore. La voce intensa e raffinata di Veronika Vogel dialogherà con le sonorità chitarristiche di Giorgio Crobu e con il lirismo della tromba di Giovanni Sanna Passino, creando un repertorio ricco di sfumature, eleganza e profondità interpretativa.

Il programma proporrà un percorso musicale capace di valorizzare la melodia, l’improvvisazione e la ricerca timbrica, offrendo al pubblico una serata sospesa tra tradizione jazzistica e sensibilità contemporanea. L'evento inserito nel calendario della rassegna concertistica di Musica & Natura, è organizzato dall'associazione Musicando Insieme.

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