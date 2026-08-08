Ariete - Un’idea coltivata a lungo in segreto chiede ora di prendere forma concreta. Datele lo spazio che merita.

Toro - La fretta vi tradisce: rallentate il passo e anche i nodi più intricati si scioglieranno quasi da soli.

Gemelli - Una porta che credevate chiusa per sempre si riapre. Stavolta sapete bene cosa fare...

Cancro - Il talento che da tempo nascondete per modestia merita finalmente di essere mostrato senza più esitazioni.

Leone - Vi attende una conversazione che avete rimandato troppo a lungo. Affrontatela a testa alta e con calma.

Vergine - L’entusiasmo che provate è contagioso, ma dosatelo: non tutti riescono a correre alla vostra stessa velocità.

Bilancia - Un piccolo gesto gentile ricevuto da qualcuno vi commuove molto più di quanto vogliate davvero ammettere.

Scorpione - Smettete una buona volta di cercare approvazioni: il giudizio che conta davvero è soltanto il vostro.

Sagittario - Una notizia arriva quando ormai non l’aspettavate più, e basta da sola a cambiare il colore della giornata.

Capricorno - C’è chi vi provoca apposta per vedervi cedere. Restate saldi e lasciate che si stanchi da solo...

Acquario - Il disordine tutto intorno a voi riflette spesso quello che avete dentro. Mettete ordine e respirerete meglio.

Pesci - Un legame trascurato negli ultimi tempi chiede attenzione. Bastano poche parole sincere per ravvivarlo.

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