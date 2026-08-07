Miss Mamma Sardegna 2026 è il titolo conquistato da Mariangela Oggiano 43 anni, di Sorso, protagonista del concorso di bellezza tenutosi nei giorni scorsi a Quartu Sant'Elena. Ha superato brillantemente ogni prova della manifestazione che ha visto la partecipazione di 21 mamme provenienti da tutta l’Isola, meritandosi il primo posto della classifica che le ha dato diritto ad accedere alle finali di Bellaria Igea Marina come rappresentante della Sardegna, superate a pieno titolo. Madre di una ragazza di 17 anni, Mariangela Oggiano, assistente odontoiatrica presso uno studio dentistico, ha conquistato anche le fasi finali, una riconferma alla partecipazione del concorso per l’anno 2027.

E il titolo non poteva non dedicarlo alla figlia, che segue divertita la mamma capace di mettersi in gioco. «E’ stata una bellissima esperienza, dove la competizione non si basa esclusivamente sulla bellezza, ma anche sull'abilità, su prove di ballo e di fitness – spiega la 43enne- un’occasione anche per cantare un brano a cui tengo in particolar modo, un cantico d’amore dal titolo “Savitri” dell’artista Soleandro, una canzone che ho voluto dedicare a mia figlia, come dedico a lei questa vittoria, la persona più importante della mia vita».

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