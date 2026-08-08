Il documentario Nassargius del regista emergente di Muravera Gabriele Carrus, il film di Maria Grazia Perria sulla giovane Grazia Deledda e il film “Anna” di Marco Amenta girato a Feraxi. Saranno proiettati a Muravera in Piazza di Chiesa dal 10 al 12 agosto (ore 21.30) per tre serate all’insegna del cinema di qualità.

Il via lunedì 10 agosto con Nassargius, un documentario che racconta e riporta alla luce la cultura fluviale e la vita di intere comunità incentrata sul rapporto con il Flumendosa, tra scienza e credenze popolari. Presenti l'autore e alcuni protagonisti.

Martedì 11 il film di Perria “L'amore e la Gloria. La giovane Deledda” che segue la grande scrittrice Grazia Deledda nel periodo giovanile, quando avviene la sua trasformazione da ragazza di un piccolo centro dell’interno sardo in una grande scrittrice vincitrice di un premio Nobel per la letteratura. Presente la regista.

Mercoledì 12 ecco “Anna”. Racconta la resistenza contro il potere del denaro con la sua lotta per resistere all’urbanizzazione delle coste. Una battaglia per la difesa dell'ambiente e una resistenza alla violenza e al maschilismo. Presente l’attore Giuseppe Boy.

Le serate, promosse dal Comune di Muravera con la Pro Loco e l’associazione La Forgia, saranno introdotte dal giornalista Guido Cadoni.

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